Temizlik işçisi denizde ölü bulundu
Antalya'da 43 yaşındaki Ümit Erikli denizde ölü bulundu. Cansız bedeni görenler yetkililere haber verdi
Antalya'da emekli temizlik işçisi Ümit Erikli (43), denizde ölü bulundu. Erikli'nin ölüm nedeni araştırılıyor.
Olay, saat 17.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Denizde kıyafetleriyle hareketsiz haldeki kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Ekipler, su üzerinde hareketsiz duran kişiyi denizden çıkarıp Yat Limanı'na götürdü. Yat Limanı'na gelen sağlık ekibi, emekli temizlik işçisi Ümit Erikli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Ümit Erikli'nin cansız bedeni, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.