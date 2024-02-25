Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Temizlik işçisi denizde ölü bulundu

        Temizlik işçisi denizde ölü bulundu

        Antalya'da 43 yaşındaki Ümit Erikli denizde ölü bulundu. Cansız bedeni görenler yetkililere haber verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 23:06 Güncelleme: 25.02.2024 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temizlik işçisi denizde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da emekli temizlik işçisi Ümit Erikli (43), denizde ölü bulundu. Erikli'nin ölüm nedeni araştırılıyor.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Denizde kıyafetleriyle hareketsiz haldeki kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

        ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Ekipler, su üzerinde hareketsiz duran kişiyi denizden çıkarıp Yat Limanı'na götürdü. Yat Limanı'na gelen sağlık ekibi, emekli temizlik işçisi Ümit Erikli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Ümit Erikli'nin cansız bedeni, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Sokak ortasında başından vuruldu
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Habertürk Anasayfa