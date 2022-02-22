Temizlik işçisi çöp kamyonunun altında kaldı

İHA

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nde temizlik işçisi, dengesini kaybetmesi sonucu çöp topladığı kamyonun altına kaldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Nilay Sokak'ta meydana geldi. Odunpazarı Belediyesi'ne ait 26 AEL 399 plakalı çöp kamyonuyla çöp toplayan 22 yaşındaki Emrehan S., sokakta bulunan çöpleri kamyona yükledi. İlerlemek için kamyonun yan tarafına çıkan işçi, ayağının kayması sonucu düştü.

Şoför Bayram O.'nun durumu fark etmeden yola devam etmesi üzerine Emrehan S., kamyonun altında kaldı. Yaralanan genç işçi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

'KAMYON AYAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ'

Emrehan S. ile birlikte aynı çöp kamyonunda çalışan temizlik işçisi Kamil Tepegöz, yaşanan korkunç kazayı anlattı. İş arkadaşının çöp arabasına bindiği esnada ayağının kaymasıyla düştüğünü belirten Tepegöz, "Arkadaşımla birlikte çöp atmaya indik. Emrehan çöpü attıktan sonra arabanın üstüne zıpladı. Ayağı kayınca düştü. Kamyon ayaklarının üzerinden geçti. Kamyonun arkasında kaldı. Ben tekrar çöp atmak için indiğimde fark ettim. Hemen ambulansı aradık gelip aldı" dedi.