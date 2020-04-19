Temizlik için çağırdıkları belediye ekiplerine müzik sürprizi - ANTALYA

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Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde oturanlar belediye ekiplerini arayacak sokaklarının köpüklü su ile yıkanması ve dezenfekte edilmesini istedi.Belediye temizlik ekipleri sokağın başına geldiklerinde mahalle sakinleri balkona kurdukları hoparlör ile Mehter Marşı ve 10. Yıl Marşı çalmaya başladı. Müziği duyan temizlik ekipleri önce şaşırdılar ardından müzik eşliğinde sokağı yıkadılar.Bu sırada sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan ve balkonda olan mahalle sakinleri de hep birlikte müziğe eşlik edip ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ekipleri alkışladı.O sırada sokaktan geçen polis ekipleri de siren çalarak mahalle sakinlerine destek verdi.Temizlik işleri çalışanları sürpriz karşısında şaşırdıklarını ve duygulandıklarını söyledi.