Temizlik görevlisinin kullandığı eşyaları temizlemesi cep telefonu kamerasında

AA

Atakum Belediyesinde görevli Rasim Bal, elindeki faraş ve süpürge ile sokak sokak gezerek yerdeki çöpleri topluyor. Bal, işini bitirmeden önce faraş ve süpürgenin de temizliğini yapıyor.

Temizlik görevlisinin kullandığı eşyaları su ile yıkayıp bez ile temizlemesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, beğeni kazandı.