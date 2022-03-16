'HEP ŞAŞIRTMAYI BAŞARIYOR'

Erol Ceylan'ın çocukluk arkadaşı Nizamettin Bayraktar da "Erol'u çocukluğundan beri tanırım. O yaşlardan itibaren sürekli resim ve heykel yapar ama her yere resim yapabiliyor. Her şeyden heykeller yapabiliyor. Bazen çamurdan bazen kartopundan bazense bir odun parçasından muhteşem heykeller yapıyor. Bazen elinde süpürge, yerleri süpürüyor bazen de bir köşede tozlu arabalara resimler yapıyor. Bizi hep şaşırtmayı başarıyor" diye konuştu.