Temizlik görevlisi, çöpe atılan kediyi ezilmekten son anda kurtardı

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Tuzla Cami Mahallesi’ndeki zemin altı çöp konteynerine atılan kedi, konteynerin boşaltıldığı sıkıştırma yapan araca düştükten sonra görevlinin sesini üzerine yaşama tutundu.

Sıkıştırma işleminden önce miyavlama sesi duyan görevli Kadir Doğan, makinayı durdurarak kedinin hayatını kurtardı.

Konteyneri hemen yere indirip içini kontrol eden Doğan, korkuyla çığlık atan kediyi görüp çıkardı.

- "Kendiliğinden girme olasılığı yok"

Geçtiğimiz aylarda da çöp konteynerine atılmış üç yavru kediyi kurtaran Kadir Doğan, "Normalde bu kedinin kendi başına bu konteynere girme şansı yok. Bu konteynerler yer altı sistem. Pedal sistemi ile çalışıyor. Pedala basmadan kapak açılmaz. Dolayısıyla kedinin kendi kendine içine girme olasılığı yok. Bu kedi bu konteynere kasti olarak atılmış. fark ettik kurtardık." diye konuştu.

Kedinin kurtarıldığı anlar araç içerisinde bulunan kameraya yansıdı.