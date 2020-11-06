Temizlik Benim İşim kim kazandı?

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buldu. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de bu hafta da rekabet oldukça büyük. 6 Kasım Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? - 6 KASIM 2020

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oluyor.

6 Kasım Temizlik Benim İşim yarışmasında bu hafta birinciliği 2 kişi paylaştı. Kazanan yarışmacılar İnci ve Damla oldu. Birinci olan yarışmacılar 10 bin liralık ödülü paylaşarak 5'er bin kazandılar.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUAN SIRALAMASI

5. Fatma: 16 puan

4. Vasfiye 17 puan

3. Fadime 18 puan

1. İnci ve Damla - 19 puan