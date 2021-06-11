Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de bu hafta da rekabet oldukça büyük. 11 Haziran Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 11 HAZİRAN2021

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oluyor. Temizlik Benim İşim sezon finali bugün yapıldı.

11 Haziran Temizlik Benim İşim yarışmasında bu haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi Asiye Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUANLARI - 11 HAZİRAN 2021

Asiye Hanım birinci oldu.

Halide Hanım ikinci oldu.

Elif Hanım 18 puan alarak üçüncü oldu.

Songül Hanım 16 puan alarak dördüncü oldu.

Figen Hanım 15 puan alarak sonuncu oldu.