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Temizlik Benim İşim birinci kim oldu? 5 Haziran 2020 Cuma Temizlik Benim İşim haftanın finali (sezon finali)

Temizlik Benim İşim, temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı ile bu hafta da ekranlara geldi. Program bugünkü bölümle birlikte sezon finali yaptı. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli oldu. Peki 5 Haziran Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu?

05.06.2020 - 16:12 | Güncelleme: ABONE OL
Temizlik Benim İşim

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buldu. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi oluyor. Bugün sezon finali yapan yarışma önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edecek. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 5 HAZİRAN

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Bugün haftanın son yarışmacısı Gizem'in yaptığı son temizliğin ardından verilen puanlarla birinci belli oldu.

PUAN DURUMU

Elsin ve Gizem haftanın üçüncüsü oldu.

Sevgi haftanın ikincisi oldu.

Emine haftanın birincisi oldu.

Haftanın birincisi olarak 10 bin liralık büyük ödülü kazanan yarışmacı EMİNE oldu.

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Temizlik Benim İşim birinci kim oldu?
Temizlik Benim İşim birinci kim oldu?
Temizlik Benim İşim birinci kim oldu?

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