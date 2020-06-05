Temizlik Benim İşim birinci kim oldu?

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buldu. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi oluyor. Bugün sezon finali yapan yarışma önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edecek. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 5 HAZİRAN

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Bugün haftanın son yarışmacısı Gizem'in yaptığı son temizliğin ardından verilen puanlarla birinci belli oldu.

PUAN DURUMU

Elsin ve Gizem haftanın üçüncüsü oldu.

Sevgi haftanın ikincisi oldu.

Emine haftanın birincisi oldu.

Haftanın birincisi olarak 10 bin liralık büyük ödülü kazanan yarışmacı EMİNE oldu.