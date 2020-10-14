'Temizken Güzel' projesine ünlülerden destek

Temiz, düzenli ve bakımlı yaşam alanlarının insanlar üzerindeki olumlu etkilerinden yola çıkılarak geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan "Temizken Güzel" isimli proje, ünlü isimlerden de destek görüyor.
Aslıhan Gürbüz, Barış Falay, Can Bonomo, Doğa Rutkay Kamal, Engin Hepileri, Müge Boz, Öykü Karayel ve Saffet Emre Tonguç; proje için hazırlanan manifesto filminde rol alarak şehirlerin güzelliği için çalışmaya söz verdi. Ünlüler ayrıca herkesi bu projeye destek olmaya çağırdı.
Temiz evlerin insanlar üzerinde yarattığı olumlu etkileri yaşadığımız şehirlere de taşımak içinbaşlatılan “Temizken Güzel” isimli projenin manifesto filmi ünlü isimlerin de destekleriyle çekildi.
Proje filminde yer alan ünlü isimler yaşadıkları şehirlerin temizliği konusunda örnek olacaklarına söz verdi, izleyicileri de söz vermeye ve kampanyaya destek olmaya çağırdı. Ünlü isimler, İstanbulluları temizkenguzel.com internet sitesinden daha temiz ve düzenli bir İstanbul için destek sözü vermeye davet etti. Böylece her 100 bin söz için bir yeni Cif Çöpkapar daha denizle buluşacak.
"Temizken Güzel" projesi
"Temizken Güzel" projesi kapsamında Kadıköy, Eminönü ve Karaköy sahillerine denizin içine yüzey atıklarını temizlemek için İstanbul Boğazı’nın koşulları dikkate alınarak özel olarak Türkiye’de üretilen 20 adet Çöpkapar ünitesi yerleştirildi.
Proje ile ayrıca Kadıköy Rıhtımı’nda Türkiye’nin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hayata geçirilen ilk parkı olan Cif Kadıköy Parkı hizmete sunuldu. Eminönü ve Karaköy Yaya Alt Geçitleri de proje kapsamında bakımdan geçti ve temizlenerek yenilendi.
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