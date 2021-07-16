Temiz hava ve serinlik arayanların vazgeçilmez adresi

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, yaz aylarında da temiz ve serin havası, kaynak sularıyla, sıcaktan bunalanların uğrak yeri oldu.
AA'nın haberine göre kent merkezlerinde yaz sıcağından bunalıp Uludağ'a gelenlerden bazıları, Tarım ve Orman Bakanlığınca Çobankaya ve Sarıalan mevkilerinde inşa ettirilerek özel işletmeye devredilen orman köşklerinde konaklıyor.
Oteller Bölgesi'ne 700 metre uzaklıkta çam ormanı içinde yer alan köşkler, her yıl yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.
Huzur, sessizlik ve özellikle izole tatil arayanların vazgeçilmez adreslerinden orman köşklerinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanıyor.
Hava sıcaklığı Bursa kent merkezinde gün içinde 38 dereceye ulaşırken, Uludağ'da 15 derece civarında seyrediyor.
"ORMANIN İÇİNDE KUŞ SESLERİ İLE İNSANLAR KAHVALTIYA UYANIYOR"
Karrinna Orman Köşkleri Ön Büro Müdürü Harbi Türk, orman köşklerinin yaklaşık 10 yıldır tatilcilerin hizmetinde olduğunu söyledi.
Büyüklüklerine göre 3 tip köşk bulunduğunu belirten Türk, "Evinizde ne varsa köşklerde de o var." dedi.
Türk, yaz sezonunun 15 Haziran'da başladığını dile getirerek, sezonun eylül ayına kadar devam ettiğini aktardı.
Köşklerin kayak merkezine yakın olması nedeniyle kışın da ilgi gördüğünü anlatan Türk, "Geçen kış, sömestir tatili ve diğer günlerde yoğun ilgi vardı. Kışı güzel geçirdik. Çobankaya yıllardır vatandaşlar tarafından tercih edilen bir yer. Buranın sevenleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Kurban Bayramı'nı dolu dolu geçireceğimizi düşünüyoruz. Kendine ait bir tatil, bireysel yer arayanlar için en uygun yer orman köşkleri. Ormanın içinde kuş sesleri ile insanlar kahvaltıya uyanıyor. Aileler için izole bir yer" diye konuştu.
Türk, Uludağ'a genellikle yerli turistlerin geldiğini, Arap ülkelerinden, Rusya, Ukrayna ve Moldova'dan da ziyaretçileri ağırladıklarını ifade etti.
Birçok kişinin doktor tavsiyesiyle buraya gelip dinlendiğine işaret eden Türk, "Sağlık turizmi anlamında da Uludağ tercih ediliyor. Özellikle 21 gün alyuvarların tazelenmesi için gelip kalanlar oluyor. Hem izole tatil hem bol oksijen anlamında Uludağ her zaman tercih ediliyor. dedi.
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