Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince, dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, tedarik zincirindeki aksama ve inşaattaki gecikmelerine rağmen yüzde 5 artış kaydetti.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Küresel Enerji Görünümü Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, salgın süresince, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, diğer kaynaklara göre elektrik sisteminde oluşturduğu esneklik ve direnç unsurları sebebiyle ön plana çıktı.
Petrol ve doğal gaz gibi arama, üretim, taşınma gibi işlemlere ihtiyaç duyulmayan ve yerinde elektrik üretimine imkan tanıyan yenilenebilir enerji sistemlerinin, küresel enerji üretimindeki payı yüzde 26'dan yüzde 30 seviyesine yükseldi.
Bu dönemde, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi tedarik zincirindeki aksama ve inşaat gecikmelerine rağmen dünya genelinde yüzde 5 büyüme gösterdi. Dünya genelinde diğer kaynaklardan elektrik üretiminde ise azalış görüldü.
Küresel yenilenebilir enerji talebinin yıl boyunca kademeli olarak artacağına işaret edilen raporda, üretim ve işletme maliyetlerindeki düşüşlerin ve diğer güç sistemlerine göre kullanım kolaylıklarının, farklı kaynaklara göre avantaj olarak ortaya çıkacağı ifade ediliyor.
Ayrıca, dünya genelinde lisanslanmış projelerin hayata geçirilmesiyle 2020 yılında yenilenebilir enerjinin payının artış göstereceği tahmin ediliyor.
KARBON EMİSYONLARINDA TARİHİ DÜŞÜŞLER BEKLENİYOR
IEA'nın 30 ülkedeki verilerden sağladığı bilgilere göre, salgın boyunca küresel enerji talebindeki düşüş yüzde 25'e ulaştı.
Talepteki azalışla beraber fosil kaynaklardan enerji üretiminde görülen düşüşün yıl boyunca devam etmesi bekleniyor.
Yıl sonuna kadar küresel karbon emisyonlarının ise 10 yıl önceki değere gerileyerek yüzde 8'e düşeceği tahmin ediliyor. Bu oran toplamda 2,6 gigaton karbondioksit miktarına eşdeğer bulunuyor.
Raporda, tüm dünyada endüstriyel faaliyetlerin durma noktasına geldiği belirtilerek, ülkelerin kademeli olarak faaliyetlerini artıracağı ve önemli ekonomik stratejileri hayata geçireceği öngörülüyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Nisan itibarıyla 200 ülkede 3 milyon insan Kovid-19'dan etkilendi.
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