Colgate Palmolive Dünya Sağlık Örgütü'nün #GüvenliEller Programını (#SafeHands Challenge) desteklemek için bir girişim başlattı. Projenin mottosu "Temiz Eller Hayat Kurtarır."

Colgate Palmolive'den yapılan açıklamada, "Bu proje ile sosyal medya hareketini güçlendiriyor; insanları, markalarımızı ve Michael Phelps gibi dijital elçilerle olan iletişimimizi harekete geçiriyoruz. Ayrıca üretim tesislerimizi, ihtiyaç duyulan bölgelerde kar amacı gütmeyen kuruluşlar aracılığıyla dağıtılmak üzere, 25 milyon adet el sabunu üretmek ve bağışlamak üzere seferber ediyoruz. Bu özel ambalajların üzerinde doğru el yıkama tekniklerini ve adımlarını gösteren yönlendirmeler var.

Şirketimizin değerleri doğrultusunda, bunu tüm insanların ve hayvanların sağlığını ve refahını şimdi her zamankinden daha çok korumak için yapıyoruz" denildi.