Temiz bir ev için pratik rehber: Tozla başa çıkmanın 10 altın kuralı

1. HAVA TEMİZLEME CİHAZI

Bu makineler havayı, toz partiküllerini yakalayarak temizler. Çok tozlu evler ya da toz alerjisi olan aileler için kurtarcı bir çözüm olabilir. Hava temizleme cihazı sadece bulunduğu odayı temizler, o yüzden yatak odası ve salonda ayrı ayrı çalıştırmak gerekir.