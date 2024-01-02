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        Haberler Ekonomi Para Temerrüt faizi yükseltildi - Para Haberleri

        Temerrüt faizi yükseltildi

         Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 09:09 Güncelleme: 02.01.2024 - 09:09
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        Temerrüt faizi yükseltildi
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        TCMB tarafından hazırlanan "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Bu kapsamda, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı (sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde) yıllık yüzde 48 olarak belirlendi. Söz konusu oran 2023 başında yüzde 11,75'ti.

        Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari giderin tutarı da 1310 lira olarak tespit edildi.

        Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.

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