'Temel'in yeni maceraları

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Eser Yapım imzalı, yönetmenliğini Okan Ege Ergüven’in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı’ya ait yeni Bir 'Temel' komedisi olan ‘Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’ filminden yeni bir tanıtım filmi yayınlandı. Film, gösterime, 3 Mart’ta girecek.

İlk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Reşat Hacıahmetoğlu’nun 'Temel’i canlandırdığı ‘Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’ sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan 'Temel’in heyecanlı ve komik macerasını anlatacak.

‘Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’nda Reşat Hacıahmetoğlu ile birlikte başrolleri Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli ve Salih Kalyon paylaştı.

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