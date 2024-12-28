Temel Özel Harekat Kursu başvuruları başladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı tarafından düzenlenecek Temel Özel Harekat Kursu için başvuru sürecinin başladığını duyurdu
Giriş: 28.12.2024 - 00:50 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:50
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özel Harekat Başkanlığınca düzenlenecek kursa, 30 yaşından gün almamış, emniyet hizmetleri sınıfı mensubu polis memuru ve üst rütbeli erkek personel kabul edilecek.
Kurs için 31 Ocak 2024 günü saat 17.00'ye kadar başvuru yapılabilecek.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ