'Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrar'

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "MÜSİAD Vizyoner'21 Zirvesi" programında konuştu. Varank, "Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir" açıklamasında bulundu

İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- “Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır.

- Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız.

- Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir

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