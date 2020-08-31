TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Peki Temel Kotil'in sağlık durumu nasıl? Temel Kotil son sağlık durumu...

TEMEL KOTİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Haber Aero’nun edindiği bilgilere göre, Kotil bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı entübe edildi. Kotil’in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu. Koronavirüs sürecinde Temel Kotil’in yoğun tempoyla çalıştığı biliniyordu.