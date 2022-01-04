Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı

Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun covid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir" ifadeleri kullanıldı.

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