Karamollaoğlu ile Akşener 'Cumhurbaşkanı adayı profili'ni görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz hafta başlattığı siyaset turu kapsamında Gelecek Partisi'nin arından bu kez İYİ Parti genel merkezine gitti. Genel Başkan Meral Akşener ve kurmaylarıyla yaklaşık bir buçuk görüştü.

Çaylar içildi, sıcak bir havada geçen görüşmede milli görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan anıldı.

İTTİFAK RUHUNA İNANAN ADAY

O görüşmede Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı değil, parlamenter sistemde başbakanlığa aday olduğunu belirten Akşener'e bir kez daha teşekkür etti. Akşener'in fedakarlıkta bulunduğunu belirten Karamollaoğlu bizzat teşekkür etti.

İki liderin görüşmesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı profili üzerinde de duruldu. İsimden ziyade ilkeler konuşuldu. İki lider aday olacak kişinin toplumun her kesiminden oy alabilecek, seçim ipini göğüsleyebilecek, ittifak bilincine ve ruhuna inanan bir anlayışta olması gerektiği kaydetti.

SEÇİM SANDIĞI GÜVENLİĞİ

Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinde sandık güvenliği de konuşuldu. Seçimde kullanılan 190 bin sardığın olduğu belirtildi ve her partiden birer kişinin bulunması halinde parti başına 190 bin kişinin hazır olması bu noktada partilerin de işbirliği yapmasının önemi vurgulandı.

HÜKÜMETE DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

Görüşmede cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Soçi ziyareti başta olmak üzere dış politika da ele alındı. Hükümetin dağınık bir dış politikasının olduğu belirtilerek Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerin iyileştirmesi kaydedildi.