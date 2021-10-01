Karamollaoğlu ile Akşener 'Cumhurbaşkanı adayı profili'ni görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz hafta başlattığı siyaset turu kapsamında Gelecek Partisi'nin arından bu kez İYİ Parti genel merkezine gitti. Genel Başkan Meral Akşener ve kurmaylarıyla yaklaşık bir buçuk görüştü.
Çaylar içildi, sıcak bir havada geçen görüşmede milli görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan anıldı.
İTTİFAK RUHUNA İNANAN ADAY
O görüşmede Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı değil, parlamenter sistemde başbakanlığa aday olduğunu belirten Akşener'e bir kez daha teşekkür etti. Akşener'in fedakarlıkta bulunduğunu belirten Karamollaoğlu bizzat teşekkür etti.
İki liderin görüşmesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı profili üzerinde de duruldu. İsimden ziyade ilkeler konuşuldu. İki lider aday olacak kişinin toplumun her kesiminden oy alabilecek, seçim ipini göğüsleyebilecek, ittifak bilincine ve ruhuna inanan bir anlayışta olması gerektiği kaydetti.
SEÇİM SANDIĞI GÜVENLİĞİ
Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinde sandık güvenliği de konuşuldu. Seçimde kullanılan 190 bin sardığın olduğu belirtildi ve her partiden birer kişinin bulunması halinde parti başına 190 bin kişinin hazır olması bu noktada partilerin de işbirliği yapmasının önemi vurgulandı.
HÜKÜMETE DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ
Görüşmede cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Soçi ziyareti başta olmak üzere dış politika da ele alındı. Hükümetin dağınık bir dış politikasının olduğu belirtilerek Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerin iyileştirmesi kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!