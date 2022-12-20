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Haberler İş-Yaşam 'Temel hedefimiz güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek'

'Türkiye Ekonomi Modeli' 1 yaşında

Türkiye Ekonomi Modeli'nin tam 1 yıl önce devreye alındığını hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Rekor seviyelere ulaşan 31,2 milyon istihdam, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergeleridir. Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmektir" dedi

Giriş: 20.12.2022 - 13:00 | Güncelleme: ABONE OL
'Temel hedefimiz güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek'
'Temel hedefimiz güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek'
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HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi Modeli'nin birinci yılı vesilesiyle açıklamada bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tam bir yıl önce, toplumumuzun dinamiklerini dikkate alan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren, sahip olduğumuz jeo-stratejik imkanlardan faydalanarak ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara çıkarma amacı taşıyan Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık.

Makroekonomik istikrarı hedefleyen modelimiz kapsamında finansal istikrarımızın tehdit altında olduğu bir dönemde KKM uygulamasını devreye alarak döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık. 2021 Aralık’ta %70’leri aşan yabancı para mevduat oranı %50’nin altına kadar geriledi.

Modelimizin bir unsuru olan Selektif Kredi Politikası ile kaynakların verimli alanlarda değerlendirilmesini sağlayarak reel sektörümüzün rekabetçiliğini destekledik. Yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk.
Rekor seviyelere ulaşan 31,2 milyon istihdam, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergeleridir.
Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmektir. Politikalarımızın odağında daima milletimizin refahı yer almıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıllık dönemde uyguladığımız reformlarla ve Türkiye Ekonomi Modelimiz ile ortaya koyduğumuz yeni politika çerçevemizle ülkemizin, ekonomi alanındaki kazanımlarını Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğe beraberce taşıyacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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