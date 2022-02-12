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Temel gıda ürünleri nelerdir? Temel gıda ürünleri KDV oranı nedir, nelere KDV indirimi geldi? Temel gıda ürünlerine KDV düzenlemesi!

Temel gıda ürünleri nelerdir? Temel gıda ürünleri KDV oranı düzenlemesi!

TÜİK enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir süredir fiyat artışı gözlemlenen temel gıda ürünleri ile ilgili beklenen düzenleme duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçmek adına KDV düzenlemesine gidileceğini açıkladı.

12.02.2022 - 21:42 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni ekonomi paketi bugün açıklandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan KDV indirimi vatandaşın gündemine oturdu. Yeni ekonomi paketi uygulamalarından biri de temel gıda ürünlerine uygulanan KDV oranlarıyla ilgili olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi enflasyona ezdirmemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diyerek duyurduğu temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulaması ve temel gıda ürünleri nelerdir sorusunun cevabı araştırılıyor. 

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    TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ KDV ORANLARINDA İNDİRİM!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda ürünleri ile lgili açıklamasında "KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz." dedi. 

  • TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NELERDİR?

    İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde fonsiyonlarına devam edebilmesi için günlük olarak ya da belirli aralıkla tüketilmesi gereken ürünler temel gıda ürünü olarak adlandırılıyor. 

    Temel gıda ürünlerinden bazıları şöyle sıralanabilir: 

    Et

    Yumurta

    Süt

    Peynir

    Pirinç

    Mercimek, Nohut, Fasulye vb. bakliyat ürünleri

    Sebze ve meyveler.

    Protein , yağ gibi besinler.

    Çay

     

    Zeytin

  • KDV İNDİRİMİ UYGULANACAK TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NELER?

    KDV ürünleri uygulanacak ürünlerin isimleri kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netleşecek.

  • TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin Pazartesi gününden itibaren uygulanmasını beklediğini belirterek "Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz" dedi. 

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