Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni ekonomi paketi bugün açıklandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan KDV indirimi vatandaşın gündemine oturdu. Yeni ekonomi paketi uygulamalarından biri de temel gıda ürünlerine uygulanan KDV oranlarıyla ilgili olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi enflasyona ezdirmemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diyerek duyurduğu temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulaması ve temel gıda ürünleri nelerdir sorusunun cevabı araştırılıyor.