Tembelliğe veda edin: Sizi harekete geçirecek bazı yöntemler
Bazı günler yapılacaklar listesinin sonu gelmeyecek gibi gelebilir ve bu listeye sadece bakmak bile yorucu olabilir. İnsanların çoğu, tembel olmayı nasıl bırakacağını bilmiyor ancak bu durumu değiştirmek istiyor. İşte sizin için, tembellikten vazgeçmenizi sağlayabilecek bazı yollar...
- 1
Günümüzde pek çok insan, tembellikle mücadele ederek daha üretken ve motive bir yaşam sürmek ister. Tembellik, zamanla enerjiyi tüketebilir ve hedeflere ulaşmayı engelleyebilir. Ancak, tembelliğe karşı alınabilecek önlemler ve uygulanabilecek stratejiler vardır. İşte, tembelliği durdurmanın 8 yöntemi…
- 2
TÜM HAFTA İÇİN BİR PLAN YAPIN
Her pazartesi sabah kalktığınızda haftanın planını yapabilirsiniz. Bununla birlikte bu planlama, tüm hafta boyunca ne yapacağınız konusunda size yardımcı olabilir. Ayrıca bu program sayesinde tüm programa uymakta zorlansanız da birçoğu hakkında önden bilgi sahibi olacağınız için, önceliklendirdiğiniz takdirde çoğunu bitirebilirsiniz.
- 3
YAPILACAKLAR LİSTESİNİ TEK BAŞINA YAPMAYIN
Yapılacaklar listesi, tek başına işe yarayacak bir yöntem değildir. Bununla birlikte listedeki maddelerin planlamasını da yapmak gerekebilir. Bu planlamalar sayesinde gerçekte ne kadar zamanınız olduğunu görürsünüz ve yapmanız gereken işleri tamamlayabilirsiniz. Sadece liste yapıldığında ise yapılacak işler fazla olacağından işleri ertelemekle sonuçlanabilir, hatta hiçbirini yapmama ihtimali artar.
-
- 4
DİKKAT DAĞITICI UNSURLARI SINIRLANDIRIN
Tipik dikkat dağıtıcı unsurları gözlemleyin ve ardından bunlara maruz kalmanızı sınırlamaya çalışın. Örneğin, masanızdan dikkatinizi dağıtacak unsurları kaldırın. Bunlardan birisi telefonunuz olabilir veya elinizi oyalayacak eşyalar olabilir.
- 5
PROGRAMINIZA MOLA EKLEYİN
Mola vermemek refahınızı ve genel verimliliğinizi etkileyebilir. Programınızda sık sık ara vermek performansınızı artırabilir ve sizi gelecek görevlere daha iyi hazırlayabilir. Molalarınız sırasında kahve içmek veya yürüyüş gibi egzersizler yapmak, enerjinizi korumanıza ve işinize odaklanmanıza yardımcı olabilir.
- 6
AZ ŞEY YAPIN AMA İYİ YAPIN
''Yeterli vaktim yok, tüm işlerimi tamamlayamam'' diye düşünmek sizi tembelliğe itebilir bu yüzden ihtiyacınız olandan fazlasına evet demeyi bırakmalısınız. Görevlerinizi kendinize göre önceliklendirin, böylelikle daha az şey bitirmiş olabilirsiniz ancak en azından bunları iyi yapmanız sizi rahatlatabilir. İlk durumda hiçbir şey yapmamışken bu yöntemle gün sonunda az ama iyi yaptığınız birkaç iş olacaktır.
-
- 7
DERİN İŞLERE ODAKLANMALISINIZ
İnsanların geceleri ve hafta sonları çalışmak zorunda kalmalarının nedeni, iş hayatlarının sığlıklarla dolu hale gelmesidir. Yani çok zamanınızı alacak küçük sığ işler sizi gereğinden fazla yorabilir bunun yerine derin ama içerik açısından size katkı sağlayacak işlere yoğunlaşabilirsiniz.
- 8
GÜNÜNÜZÜ GERİYE DOĞRU PLANLAYIN
İş ile günlük yaşam arasında denge tutturmak zorlaşıyorsa sabit program üretkenliği yöntemini deneyebilirsiniz. Örneğin, eve dönüş saatinizi akşam saat 20.00 olarak belirleyip ardından görevleri planlayarak gününüz üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz.
- 9
POZİTİF KONUŞMAYA ÇALIŞIN
Negatif konuşmalar bu sebeplerin arkasına sığınarak işleri ertelemenizi sağlar ancak yapacaklarınızı ''benim bu işi halledemiyor olmamın imkanı yok'' gibi motivasyon cümleleriyle tamamlarsanız ve kendinizi bu işi bitirdiğinizde ufak şeylerle ödüllendirirseniz tembelliğinizin de önüne geçebilirsiniz.
Kaynak: Healthline, Indeed, Bakadesuyo
-