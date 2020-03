SON DAKİKA!

AA

Koronavirüsün yayılma riski nedeniyle kredi ve banka kartlarında temassız ödemeye ilgi attı. Şifresiz işlemlerim limiti artırıldı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 18 Mart’tan başlayarak 250 liraya yükseltildiğini duyurdu. Şifresiz olarak yapılabilen temassız ödeme işlemleri limiti 1 Ağustos 2019'dan bu yana 120 TL olarak uygulanıyordu.

TEMASSIZ ÖDEMELER 4 YILDA 17 KATINA ÇIKTI



BKM’nin 2019 yılı raporuna göre, her 2 kredi kartından 1 tanesinin temassız özellikli olduğu 2019 yılında, temassız kredi kartı adedi 38 milyona ulaştı. Temassız banka kartı adedi 36 milyona, toplam banka kartları içindeki temassız payı ise yüzde 21’e yükseldi. Her üç terminalden ikisi temassızı desteklerken, temassız terminal adedi 2015’ten bugüne 5 kat arttı ve 1.56 milyon adede ulaştı. Temassız kart adedi ve terminal sayısındaki bu gelişimle birlikte, temassız ödeme adedi son 4 yılda 17 katına çıkarak 2019’da 502 milyon adet oldu. Bugün gelinen noktada günde 2 milyondan fazla temassız işlem yapılırken, yüz yüze yapılan her 7 ödemeden 1’i artık temassız gerçekleşir duruma geldi.