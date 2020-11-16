Temassız ödeme geçen yılın 4 katına ulaştı

Pandemi döneminde tedbir olarak temassız ödemeyi tercih eden vatandaşların bu tutumu istatistiklere yansıdı. Bankalararası Kart Merkezi‘nin (BKM) verilerine göre, Ekim ayı sonunda Türkiye’de 74,8 milyon adet kredi kartı, 183,4 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2019 yılının ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 8’lik, banka kartı adedinde ise yüzde 13’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 258 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artış gösterdi.
KARTLI ÖDEMELER YÜZDE 28 BÜYÜDÜ
Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 110,3 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 91,2 milyar TL’sinde kredi kartları, 19,1 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 53 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 23 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 28 oldu.
İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARINDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 52 ARTIŞ GÖRÜLDÜ
İnternetten kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilen en önemli ödeme araçlarından biri haline geldi. İnternetten kartlı ödeme tutarı, ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak, 25 milyar TL’yi geçti. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl ekim ayında yüzde 18 iken, bu yıl yüzde 22’ye ulaştı; yani her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti.
TEMAZSSIZ ÖDEME ADEDİ GEÇEN YILIN 4 KATINA ULAŞTI
Temassız ödemeler en yaygın kullanılan ödeme araçlarından biri haline geldi. Temassız ödemeler ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 281 artarak yani 4 katına çıkarak 210 milyona ulaştı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı geçen yıl yüzde 11 iken bu yıl yüzde 39’a yükseldi. Böylece, ekim ayında her 5 mağaza içi ödemeden 2’si temassız yapıldı.
HER 3 TL KREDİ KARTI ÖDEMESİNİN 1 TL'Sİ TİCARİ KARTLARLA GERÇEKLEŞİYOR
Son yıllarda önemi hızla artan ve çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor. İşyeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi ekim ayı itibarıyla 6,3 milyona ulaştı. Ekim ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 26,3 milyar TL oldu. Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da artarak yüzde 29’a ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL’si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.
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