Türkiye orman yangınlarını konuşurken pekçok kişi ve kurum fidan bağışında bulundu. Fidan bağışı denilince akla ilk gelen sivil toplum kuruluşlarından olan TEMA ise bazı şirketlerin fidan bağışını kabul etmedi. Şirketlerin çevreye etkilerini inceleyen ve bunun raporlaştırılmasını isteyen TEMA zaman zaman kriterlerine uymayan şirketlerin bağışlarını reddedebiliyor.
Son olarak bağışı reddedilen şirketler arasında Cengiz Holding de yer aldı. Holding, 30 Temmuz'da Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya'da yaşanan orman yangınları sonrasında TEMA Vakfı'nın başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına 50 bin fidan bağışıyla destek verdiğini açıklamıştı.
'YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Bugün ise TEMA'nın aldığı kararla ilgili başka bir açıklama yapıldı. Cengiz Holding'in yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bildiğiniz gibi iki haftadır, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı ülke olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bizim de bu yangın nedeniyle içimiz yanıyor; tüm Türkiye gibi büyük üzüntü içindeyiz. Yangın süresince gerek devlet kurumlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalıştık. Bu kapsamda her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz.
Böyle bir ortamda; Türkiye’nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA’nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."
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