TEMA'dan orman yangını uyarısı

Ata\u00e7, a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n y\u00fckselmesiyle orman yang\u0131n\u0131 risklerinin artt\u0131\u011f\u0131 aylarda olundu\u011funu ifade ederek, \u00fclkedeki ormanlar\u0131n y\u00fczde 57 sinin yang\u0131n riski y\u00fcksek alanlarda oldu\u011funu ifade etti. Her ge\u00e7en y\u0131l iklim de\u011fi\u015fikli\u011finin de etkisiyle ya\u015fanan y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar, d\u00fc\u015f\u00fck nem oran\u0131, kurutucu r\u00fczgarlar ve olumsuz arazi \u015fartlar\u0131n\u0131n ormanlar\u0131n yang\u0131nla zarar g\u00f6rme riskini art\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Ata\u00e7, \u015funlar\u0131 kaydetti: \u00dclkemizde orman yang\u0131nlar\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck sebebi ise insan. T\u00fcrkiye de, resmi istatistiklere g\u00f6re son 5 y\u0131lda ya\u015fanan orman yang\u0131nlar\u0131n\u0131n y\u00fczde 87 si insan kaynakl\u0131 sebeplerle ger\u00e7ekle\u015fti. Yine resmi verilere g\u00f6re insan kaynakl\u0131 yang\u0131nlar sebebiyle tahrip olan orman alanlar\u0131n\u0131n oran\u0131 y\u00fczde 98 (y\u00fczde 54 \u00fc piknik ate\u015fi, \u00e7oban ate\u015fi, sigara, an\u0131z yakma gibi ihmaller, y\u00fczde 40 \u0131 faili me\u00e7hul, y\u00fczde 4 \u00fc kas\u0131t). ifadelerini kulland\u0131. Ata\u00e7, orman yang\u0131nlar\u0131n\u0131n t\u00fcm orman ekosistemine zarar verdi\u011fine dikkati \u00e7ekerek, orman yang\u0131n\u0131nda sadece a\u011fa\u00e7lar\u0131n yok olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, binlerce canl\u0131n\u0131n da hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini, ya\u015fam d\u00f6ng\u00fcs\u00fcndeki k\u0131r\u0131lma nedeniyle yanan alanlar\u0131nda ormanlar\u0131n sundu\u011fu toprak koruma, karbon depolama, oksijen \u00fcretme, su \u00fcretimi, iklim d\u00fczenleme gibi ekosistem hizmetlerinde de kesintiler oldu\u011funu vurgulad\u0131. Deniz Ata\u00e7, Pandemi s\u00fcrecinde do\u011fay\u0131 ve ormanlar\u0131 \u00e7ok \u00f6zledik ancak ormanl\u0131k alanlarda \u00e7ok dikkatli davranmam\u0131z gerekiyor. Yap\u0131lan tek bir yanl\u0131\u015f hareket binlerce hektar orman alan\u0131n\u0131n yok olmas\u0131na, binlerce canl\u0131n\u0131n da hayat\u0131n\u0131 kaybetmesine neden olabilir. de\u011ferlendirmesini yapt\u0131. - S\u0131cakl\u0131klar\u0131n artmas\u0131yla yan\u0131c\u0131 madde kolay tutu\u015fabiliyor Do\u011fal ko\u015fullarda y\u0131ld\u0131r\u0131mlar\u0131n tutu\u015fma s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131na ula\u015farak yang\u0131na neden olabilece\u011fini, ancak T\u00fcrkiye de y\u0131ld\u0131r\u0131mlar\u0131n genelde ya\u011fmurla beraber g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnden \u00e7\u0131kan yang\u0131nlar\u0131n b\u00fcy\u00fcmedi\u011fini dile getiren Ata\u00e7, \u015f\u00f6yle devam etti: Son be\u015f y\u0131l\u0131n yang\u0131n istatistiklerine g\u00f6re do\u011fal yollarla \u00e7\u0131kan orman yang\u0131nlar\u0131nda yanan alan 864 hektarken (yakla\u015f\u0131k 1150 futbol sahas\u0131), yang\u0131n ba\u015f\u0131na yanan orman alan\u0131 ortalama 0,5 hektar. Ancak insan kaynakl\u0131 \u00e7\u0131kan yang\u0131nlara bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda, yang\u0131n ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen orman alan\u0131 3,7 hektar ve toplam yanan orman alan\u0131 ise 40 bin 480 hektard\u0131r (yakla\u015f\u0131k 54 bin futbol sahas\u0131). S\u0131cakl\u0131klar\u0131n artmas\u0131yla ormanlarda nemini kaybetmi\u015f yan\u0131c\u0131 madde kolayl\u0131kla tutu\u015fabilirken, r\u00fczgar\u0131n kuvvetli olmas\u0131 halinde yang\u0131n\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 g\u00fc\u00e7le\u015fiyor ve b\u00fcy\u00fck bir orman alan\u0131 h\u0131zla tahrip oluyor. Yang\u0131ndan ka\u00e7amayan canl\u0131lar ise yok oluyor. Herkesi orman yang\u0131nlar\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7ok daha dikkatli olmaya, ormanda ve yak\u0131nlar\u0131nda ate\u015f yakmamaya davet ediyoruz.