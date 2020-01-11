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TEM Otoyolu'nda kaza! 4 yaralı

Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

11.01.2020 - 04:55 | Güncelleme:
TEM Otoyolu
DHA

Kaza, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Ankara istikametine ilerleyen bir otomobil aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Otomobil, çarpmasının ardından yolun sağ tarafında bulunan toprak alana çaparak durabildi. 

İhbar üzerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Kazada yaralanan 4 kişi,olay yerinde yapılan  ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik oluştu.

Kazaya karışan ootmobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

 

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