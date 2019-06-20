Kaza TEM Otoyolu Yumru Kaya mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Şengül yönetimindeki kapalı kasalı kamyon kontrolden çıkarak, İsmail Çelik yönetimindeki minibüse çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Çekici yardımıyla yolu kapatan kamyon yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TEM'DE TIR YANGINI

Dilovası ilçesi TEM Otoyolu üzerinde, TIR'ın plastik yüklü dorsesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda dorsedeki yangını söndürürken TIR sürücüsü Bahadır Yalçın alevler içerisinde kalan TIR'dan son anda kurtuldu.







Olay gece saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Bahadır Yalçın yönetimindeki plastik yüklü TIR'ın dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden Bahadır Yalçın, TIR'ı emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Alevler kısa sürede TIR'ı kapladı. Yalçın itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla TIR'ın yanan dorsesini söndürdü. Yangında TIR ve içerisindeki plastik malzemeler tamamen kullanılmaz hale geldi.