TEM'deki plaka oyununda sürücüye para cezası!

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nden geçerken arkadaşına motosikletinin plakasını kapattıran sürücü Recep Berkay T.'ye 946 lira para cezası kesildi.

DHA'nın haberine göre, TEM Otoyolu'nda dün öğle saatlerinde motosiklet sürücüsü Recep Berkay T., Mahmutbey Gişeleri'nden geçtiği sırada, arkasında oturan arkadaşına plakayı kapattırdı.

Çevredeki sürücülerin cep telefonuna yansıyan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede yakalanan motosiklet sürücüsü Recep Berkay T.'ye, 'Tescil plakasının okunmaması için kapatmak' suçundan 750 lira ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçundan 196 lira olmak üzere, toplamda 946 lira para cezası kesildi.