18 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu İSTOÇ yönünde Yüzyıl Köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun trafiğin olduğu bölgede hızla seyir halinde olan 34 BR 0196 plakalı otomobil sürücüsü, duramayınca önce refüjdeki taşa sonra da 34 NT 1545 plakalı otomobile arkadan çarptı.
34 NT 1545 plakalı otomobil de önündeki 34 AIK 114 plakalı otomobile, 34 AIK 114 plakalı otomobil de Adana Seyhan'dan gelen ve Seyhan Belediyesi Hentbol takımını taşıyan 01 EED 67 plakalı midibüse çarptı.
Dört aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olan 34 BR 0196 plakalı otomobil, refüje de çarpmasının etkisiyle yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, TEM otoyolunda 2 şerit trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekici ile yan yatan otomobil çekildi. Kazaya karışan iki otomobil de sürücüleri tarafından emniyet şeridine itilerek yoldan çekildi. Kaza nedeniyle yola savrulan parçaların temizlenmesi sırasında TEM otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe tamamen kapatıldı. Araçların ve otoyoldaki araç parçalarının temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
Burhan Solmaz, “Maça gidiyorduk biz. Seyir halindeyken, köprünün altından geçerken biz köprü üstümüze çöktü sandık. Bir baktık arkamızdan 4 tane araç zincirleme gelip bize çarptı. Bizi mağdur ettiler. Adana’dan geliyorduk. Maça gidiyorduk dedi.
Ali Adıkyeke de, “Çok süratliydi. Önünde 5-6 kilometre hızla giderken 100-110 kilometre hızla gelip çarpıyor. İyi ki can kaybı. Bu kadar ucuz mu can. Biz Adana’dan geldik. Hentbol takımının maçları vardı. Kura çekimine gidiyorduk. 14 tane çocuk var. Çocukların hepsi şok. İstanbul’a ilk kez geliyoruz böyle bir şeyle karşılaştık onda da diye konuştu.
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