TEM'de zincirleme kaza sonrası uzun araç kuyruğu!

Kaza 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Özgür S. idaresindeki otomobil, Ahmet Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Arkadan gelen Hüseyin İ. idaresindeki minibüs ve Refik B. idaresindeki otobüs duramayarak diğer araçlara çaptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi hastaneye götürdü.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti kısa süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.