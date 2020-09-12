Kaza, saat 08.45 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinden meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Abdulkerim Uyanık aracında oluşan arıza nedeniyle sol şeritte durdu. Kapalı kasa kamyonetiyle ilerleyen Adem Güler sol şeritteki otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.