TEM'de TIR'ın açılan damperi tabelaya çarptı
Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM yolunda TIR'ın açılan damperi, elektronik yol tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle kapanan TEM'in Ankara yönü ulaşıma açıldı
Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolunun Körfez kavşağı mevkisinde meydana geldi.
Ankara istikametine ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın damperi, seyir halindeyken açıldı.
Damper, yolun üstünde bulunan elektronik yol tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle TIR ve damperli dorsesi birbirinden ayrılırken, yol tabelası da asfalta düşerek parçalandı.
TIR sürücüsünün yara almadığı kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapandı.
Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonucunda yol ulaşıma açıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.