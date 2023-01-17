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TEM'de TIR dehşeti! Karşı şeride geçip 5 otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TIR, TEM Otoyolu'nda bariyerleri aşıp karşı şeride geçip 5 otomobile çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Giriş: 17.01.2023 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
TEM'de TIR dehşeti! Karşı şeride geçti
DHA

Sakarya'da TIR, TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçip 5 otomobile çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Kurtköy mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kadir Bulut (39) idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek Göksel Ayyıldız (51) idaresindeki, İsmail Polat yönetimindeki, Kenan Karaduman idaresindeki, H.Ç. yönetimindeki otomobillerle bir otomobile daha çarptı.

BİR SÜRÜCÜ ÖLDÜ, BİRİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Göksel Ayyıldız olay yerinde hayatını kaybetti, bur diğer otomobilin sürücüsü İsmail Polat ise yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı İsmail Polat, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

BİR FABRİKADA YÖNETİCİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

G&ouml;ksel Ayyıldız
Göksel Ayyıldız

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ayyıldız'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Göksel Ayyıldız'ın Sapanca'da bir fabrikada yönetici olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Kadir Bulut gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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