TEM'de TIR dehşeti! Karşı şeride geçti

Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Kurtköy mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kadir Bulut (39) idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek Göksel Ayyıldız (51) idaresindeki, İsmail Polat yönetimindeki, Kenan Karaduman idaresindeki, H.Ç. yönetimindeki otomobillerle bir otomobile daha çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Göksel Ayyıldız olay yerinde hayatını kaybetti, bur diğer otomobilin sürücüsü İsmail Polat ise yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı İsmail Polat, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ayyıldız'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Göksel Ayyıldız'ın Sapanca'da bir fabrikada yönetici olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Kadir Bulut gözaltına alındı.