TEM'de seyir halindeyken alev aldı

Ümraniye TEM Otoyolu'nda otomobil seyir halindeyken alev aldı
İstanbul'un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobilde kısa sürede büyüyen alevler itfaiye tarafından söndürüldü
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, seyir halindeki otomobil, ön kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.
Alevlerin hızla sardığı otomobil, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.