TEM'de korkunç kaza! Bariyerlere saplandı: 3 ölü!

Bolu'da kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı.

İHA'da yer alan habere göre kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları bölgeden çıkardı.

Kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.