Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel TEM'de ilginç anlar: Aracını İBB'nin bozulan sulama sistemi altında yıkadı, trafik kilitlendi | Son dakika haberleri

        TEM'de ilginç anlar: Aracını İBB'nin bozulan sulama sistemi altında yıkadı, trafik kilitlendi

        İstanbul Avcılar TEM Otoyolu kenarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeşil alanda kullanılan sulama sistemi patladı. Patlayan hattaki tazyikli su şelale gibi E-6 otoyoluna aktı. Durumu fırsat bilen bazı sürücüler, patlayan hattan akan su ile araçlarını yıkarken trafikte yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEM'de ilginç anlar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Avcılar TEM Otoyolu'nda, İBB'nin yeşil alanların sulanması için yol kenarına yerleştirdiği sistem arızalandı.

        Su, yeşillik alan yerine yola doğru akınca, durumu fırsat bilen bazı sürücüler araçlarını fışkıran suda yıkamaya başladı. Emniyet şeridine yanaşıp suyun altına girerek aracını yıkayan sürücüler, Basın Ekspres - İkitelli istikametine gidecek araçların da yolunu tıkadı.

        İlginç anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Araç yıkayanları seyredenler nedeniyle de Ispartakule istikametinde trafik kilitlendi.

        Yoğunluk Ambarlı Liman yolu E-6 bağlantısına kadar sürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #avcılar
        #ibb
        #trafik
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Habertürk Anasayfa