Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan 25 yaşındaki Emrah Akbaş idaresindeki plakalı otomobil, Sakarya’da bulunan Akyazı gişelerini geçtikten bir süre sonra emniyet şeridinde park halinde bulunan 29 yaşındaki Ahmet Kassab’a ait araca arkadan çarptı.

Kazada iki araçta bulunan 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılardan Ahmet Kassab yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak sürücü Emrah Akbaş ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.