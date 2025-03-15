TEM'de durdurulan TIR'da 8 milyon boş makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi İstanbul istikametinde seyreden TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 8 milyon boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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