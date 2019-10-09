09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Trakya Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Teknopark ve Kamu, Üniversite, Sanayi İş Birliği Çalışma Grubu tarafından Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda, "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Bilgilendirme Günleri" programı düzenlendi.
Türkiye ve Avrupa Patent Vekili ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Senem Kayahan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de patent ve telif bilincinin geliştiğini söyledi.
Telif konusunda yerli ve yabancı sanatçıların gündem oluşturarak bu konuya dikkati çektiğini belirten Kayahan, "Yurt dışında telif hakları çok ciddi anlamda değerlendiriliyor. Dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson, bu konuda önemli bir örnek. Michael Jackson, telif haklarından dolayı, hayatını kaybetmiş sanatçılar arasında en fazla kazandıran ünlülerin başında geliyor. Bunun sebebi de güçlü bir telif hakkı korumasının olmasıdır" diye konuştu.
Telifin, eser sahibinin ölümünden sonra, 70 yılın sonuna kadar hak sağladığını anlatan Kayahan, "Dolayısıyla hayatını kaybeden sanatçıların telif hakları, devralan vakıflar veya akrabaları tarafından da takip ediliyor" dedi.
ESER YAYINLANDIĞINDA TELİF BAŞLIYOR
Kayahan, telif hakkının sanatçının, eseri kamuya sunmasıyla başladığını dile getirdi.
Telif hakkı ile ilgili herhangi bir tescil sürecinin gerekmediğini anlatan Kayahan, "Telif, tüm dünyada kamuya sunmanın yapıldığı andan itibaren koruma sağlayan bir haktır. Örnek olarak sanatçımız Sezen Aksu'nun şarkılarını verebiliriz. Sezen Aksu bugün radyo veya televizyonda yeni bir şarkısını yayınladığında o şarkının bestesi ve güftesi tüm dünyada telif hakkı çerçevesinde korunmaya başlanıyor. Bu koruma çerçevesinde telif haklarının ödenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akademisyenler, oda başkanları, iş insanları ve öğrenciler katıldı.
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