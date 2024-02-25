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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Selahattin Ş. (26), bağımlı olduğunu ve uyuşturucu almak için evlerindeki televizyonu satmak istediğini öne sürdüğü ağabeyi Mehmet Sinan Ş. (28) ile tartıştı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Selahattin Ş, ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Ş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yaptıkları çalışmayla yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.