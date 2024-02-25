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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da cinayet: Televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü! - Güncel haberler

        Adana'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

        Adana'da feci bir cinayet işlendi. Olayda bir kişi, uyuşturucu almak için evlerindeki televizyonu satmak istediğini öne sürdüğü ağabeyini öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:21
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        Televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü!
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Selahattin Ş. (26), bağımlı olduğunu ve uyuşturucu almak için evlerindeki televizyonu satmak istediğini öne sürdüğü ağabeyi Mehmet Sinan Ş. (28) ile tartıştı.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Selahattin Ş, ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Ş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yaptıkları çalışmayla yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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