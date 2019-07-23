Teleperformance CEMEA Gelişen Pazarlardan Sorumlu İş Geliştirme Başkanı Tolga Uçbağlar, Teleperformance Türkiye’nin, iş modeli, teknolojik altyapısı ve CRM altyapısı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmayla çalıştığını söyledi.

Denizbank ile yaptıkları iş ortaklığı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Uçbağlar, “Hangi sektör olursa olsun, rekabette öne geçmek isteyen şirketlerin kendi süreçlerini daha verimli hale getirmeleri gerekiyor. Bunun da en akılcı yolu dış kaynak hizmetlerden faydalanmak. Lokomotif sektörlerden biri olan bankacılık için de verimliliği, müşteri memnuniyetini ve karlılığını en üst düzeye çıkarmak her geçen gün daha büyük önem kazanıyor.” diye konuştu.

Denizbank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran da Teleperformance iş birliğine ilişkin olarak şunları söyledi: “Denizbank, dış kaynak yönetiminde ki rolünü bir işveren mantığından ziyade ortak akıl ile yönetilen bir proje partneri şeklinde konumlandırmaktadır. Bu kapsamda, yeni başlayan Teleperformance iş ortaklığımız; firmanın gerek yurtiçi gerekse yurtdışı farklı sektör tecrübeleri de göz önüne alındığında, oldukça önemsenecek bir işbirliği haline gelmiştir. Her iki ekibin bundan sonraki süreçte, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, dinamik, başarılı ve ortak hedeflere doğru emin adımlar ile ilerleyen bir iş modeli ile çalışacağı konusunda inancım tam"