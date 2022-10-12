Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda Almanya'nın Telekom Baskets Bonn'a 83-71 mağlup oldu.

Bonn kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-11 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-40 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan ve son çeyreğe 62-51 önde giren Alman temsilcisi, salondan 83-71 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini aldı.