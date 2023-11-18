AKYAKA

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı olan Akyaka, Azmak Nehri'nin kıyısındaki sıralı restoranları, kendine özgü mimarisi, temiz plajı ve ormanıyla turistlerin tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda Türkiye'nin 22 sakin şehrinden birisi olan Akyaka için Thorpe "Bugün pazar sabahı ama haftanın herhangi bir günü de olabilir. Akyaka aceleye gelecek bir yer değil" yorumunu yaptı.