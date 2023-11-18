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        Haberler Dünya Telegraph, Türkiye'nin 4 sakin şehri tanıttı: Ege kıyılarının bilinmeyen köşeleri tanıtıldı

        Telegraph, Türkiye'nin Ege kıyılarındaki 4 sakin şehri tanıttı

        Britanya'nın ünlü gazetesi Telegraph, Türkiye'nin kıyı şeritlerinde yer alan 4 sakin şehri tanıttı. Bodrum, Marmaris, Çeşme gibi popüler tatil yerlerine alternatif olabilecek bölgeleri tanıtan Telegraph Ege kıyılarını tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:58
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        • 1

          SAKİN ŞEHİR NEDİR?

          1999 yılında İtalya'nın Greve in Chianti kentinde Cittaslow Birliği, nüfusu 50 bin altında olan kentlerin üye olabildiği uluslararası bir belediye birliğidir.

          Sakin şehir kentlerinin dokusunun korunması, yerel özelliklerinin ortadan kaldırılması engellenmeye çalışıyor. Bir bölgenin bu şekilde adlandırılabilmesi için 70 ayrı kriteri sağlaması gerekiyor. Türkiye'de ise 2023 itibariyle 22 adet sakin şehir ve bölge bulunuyor.

        • 2

          Türkiye'yle ilgili çok sayıda çalışması bulunan gazeteci Annabelle Thorpe, Ege'de popüler tatil beldelerine alternatif olabilecek "sakin şehir" (Cittaslow) unvanına sahip 4 bölgeye yazısında yer verdi.

        • 3

          AKYAKA

          Muğla'nın Ula ilçesine bağlı olan Akyaka, Azmak Nehri'nin kıyısındaki sıralı restoranları, kendine özgü mimarisi, temiz plajı ve ormanıyla turistlerin tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

          Aynı zamanda Türkiye'nin 22 sakin şehrinden birisi olan Akyaka için Thorpe "Bugün pazar sabahı ama haftanın herhangi bir günü de olabilir. Akyaka aceleye gelecek bir yer değil" yorumunu yaptı.

        • 4

          FOÇA

          İzmir'in kuzeybatısında yer alan Foça, Türkiye'de huzurlu bir tatil için tercih edilebilecek diğer üç sakin bölgelerden birisi.

          Sakin şehir unvanına sahip olan Foça, tarihi yapısı, doğal güzellikleri ve butik otelleriyle dikkat çekiyor.

        • 5

          SEFERHİSAR

          Türkiye'nin ilk sakin şehir statüsüne sahip olan İzmir'in ilçesine bağlı olan Seferihisar'da sokak lambaları güneş enerjisi ile çalışır.

          İlçe aynı zamanda haftanın 6 günü açık ekolojik pazara da sahiptir.

        • 6

          KÖYCEĞİZ

          Köyceğiz birçok turistin görmezden geldiği Türkiye'nin cennet köşelerinden birisi. Bölgede ormanda yürüyüş yapmak, tekne gezintisine çıkmak ve organik pazarları gezmek Thorpe'un tavsiye ettiği aktiviteler arasında yer alıyor.

          Kaynak: The Telegraph

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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