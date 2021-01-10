Telegram nedir?

WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri olan Telegram, WhatsApp sözleşmesi yayınlanmasının ardından kullanıcı sayısı yeniden yükselmeye başladı. Sesli veya görüntülü sohbet edilebileceği gibi masaüstü kullanımı da mevcut olan Telegram oldukça kolay bir mesajlaşma uygulamasıdır. Peki, Telegram ücretli mi?

TELEGRAM NEDİR? TELEGRAM'IN SAHİBİ KİM?

Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Telegram bugüne kadar 500 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.

TELEGRAM MASAÜSTÜ UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Nikolai ve Pavel Durov tarafından geliştirilen bulut bazlı anlık şifreli mesajlaşma hizmeti artık masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Whatsapp'a rakip olarak 3 sene önce yayımlanan uygulama, Facebook'un Whatsapp'ı satın almasının ardından kimi internet kullanıcılarının tepkilerini yöneltmek amacıyla tercih edilerek ilk popülerliğini kazanmıştı.

Güvenlik anlamında şifreleme sisteminin kalitesiyle bilinen Telegram uygulaması Windows işletim sistemine sahip telefonlardaki güncellemenin ardından kişisel masaüstü bilgisayarlarda da web üzerinden kullanılabilecek. Uygulamayı Windows Store'dan indirmek mümkün.

Telegram ile Windows'ta grup sohbeti ve multimedya paylaşımı yapma özelliklerinin yanı sıra, rehbere kayıtlı maksimum 100 kişiye de yayın göndermeye imkân veriyor. Yazılım ayrıca, Windowsn 10'daki Cartona ve canlı kutucuk ile bütünleşik çalışabilmesinin avantajlarını da değerlendiriyor.

Böylelikle cihaz senkronizasyonu ya da değişimlerinde konuşmaların kaybolmasının önüne geçiliyor. Şifreleme uçtan uca yapıldığı güvenlik düzeyi de son derece yüksek.

TELEGRAM'IN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

TELEGRAM ÜCRETLİ Mİ?

Haberleşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz yüklenilebilir.