Whatsapp'a rakip olarak kurulan mesajlaşma uygulaması Telegram, gün geçtikçe kullanıcı sayısını artırıyor. Telegram, anlık mesajlaşma uygulamaları gibi insanlarla anlık mesajlaşma imkanı sunan bir uygulama gibi görünse de aslında Telegram kullanıcılarına bir çok özellik sunuyor. Telegram, mobil cihazlardan sonra Windows iletişim sistemli bilgisayarlarda da kullanılabiliyor. Peki Telegram masaüstü uygulaması nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar...

TELEGRAM MASAÜSTÜ UYGULAMASI ÖZELLİKLERİ

Nikolai ve Pavel Durov tarafından geliştirilen bulut bazlı anlık şifreli mesajlaşma hizmeti artık masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Whatsapp'a rakip olarak 3 sene önce yayımlanan uygulama, Facebook'un Whatsapp'ı satın almasının ardından kimi internet kullanıcılarının tepkilerini yöneltmek amacıyla tercih edilerek ilk popülerliğini kazanmıştı.

Güvenlik anlamında şifreleme sisteminin kalitesiyle bilinen Telegram uygulaması Windows işletim sistemine sahip telefonlardaki güncellemenin ardından kişisel masaüstü bilgisayarlarda da web üzerinden kullanılabilecek. Uygulamayı Windows Store'dan indirmek mümkün.

Telegram ile Windows'ta grup sohbeti ve multimedya paylaşımı yapma özelliklerinin yanı sıra, rehbere kayıtlı maksimum 100 kişiye de yayın göndermeye imkân veriyor. Yazılım ayrıca, Windowsn 10'daki Cartona ve canlı kutucuk ile bütünleşik çalışabilmesinin avantajlarını da değerlendiriyor.

Böylelikle cihaz senkronizasyonu ya da değişimlerinde konuşmaların kaybolmasının önüne geçiliyor. Şifreleme uçtan uca yapıldığı güvenlik düzeyi de son derece yüksektir.