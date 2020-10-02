Dünya genelinde salgın haline gelen koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine milyonlarca öğrenci evlerinde internete bağlanıp EBA’dan derslerini takip etmeye başladı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünün Ericik mezrasındaki bir grup öğrenci ise evlerinde cep telefonunun çekmemesi ve internet erişiminin sağlanamaması nedeniyle zorluk yaşıyor. Mezrada yaşayan bir grup öğrenci, her gün yerleşim alanının yakınındaki 2500 rakımlı tepeye çıkarak ders işliyor. Çıktıkları tepede sosyal mesafe kuralına uyarak oturan öğrenciler, burada EBA’ya bağlanarak derslerini takip etmeye çalışıyor. Köyün öğrencileri, kış mevsimi gelmeden yaşanan bu soruna çözüm bulunmasını istiyor.
Okul öğretmeni Edibe Kaya, köyde telefonun çekmediğini ve haliyle internet bağlantısı da olmadığını belirterek, “Öğrencilerimiz EBA’ya bağlanmak için tepelik yere çıkarak derslerini takip edebiliyor. İnternet olmadığı için öğrenciler derse katılamıyorlar. Hemen hemen her evde 4-5 öğrenci var. Bu öğrenciler hepsi farklı farklı sınıflara giriyorlar. Bunun için hepsi farklı şekilde çakışıyor. Bunlar tekrarını izlese bile kaçırıyorlar. Malum yetişkinler de haberlere bakıyorlar. Onun için öğrenciler bununla başa çıkamıyorlar. Dağa çıktıkları için yoruluyorlar. Yokuş var. Onun için eğitimden çok uzak kaldılar. Lütfen bu öğrencilere internet sağlayalım, çünkü hepsinin gelecekleri var’’ dedi.
İki tepe arasında sıkışan bir mezrada yaşadıklarını ifade eden Betül Yılmaz ise, “Köyümüzü bırakıp gidemiyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlayabiliyoruz. Köyümüzü bıraksak bile gidecek yerimiz yok. Çocuklarımızın geri kalmaması için tek bir isteğimiz var devletten, bir tane radarımızın olması. Yetkililerden bu öğrenciler için internet erişimi sağlamalarını istiyoruz” diye konuştu.
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