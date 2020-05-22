Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 65 yaş ve üzeri büyüklerin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'inin seyahat izin belgesi yerine geçtiği belirtildi.

Açıklamada, seyahat izin belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek olmadığı da kaydedildi.